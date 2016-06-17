Фонд держмайна уточнив список об'єктів соцсфери для приватизації ОПЗ

Фонд державного майна України (ФДМУ) уточнив список об'єктів соціальної сфери великого виробника хімічної продукції Одеського припортового заводу, аукціон з продажу якої відбудеться 26 липня цього року, для приватизації.

Про це повідомляється на сайті відомства.

Зокрема, разом із заводом будуть приватизовані Будинок культури "Дружба", фізкультурно-оздоровчий клуб "Хімік", лікувально-оздоровчий центр та інші об'єкти, які побудовані за рахунок коштів ОПЗ, так як вони входять в його статутний капітал.

Фонд не приватизуватиме гуртожиток, об'єкти цивільної оборони та об'єкти інфраструктури (дороги, інженерні споруди причалів, меліоративні системи), оскільки це заборонені до приватизації об'єкти.

Фізкультурно-оздоровчий комплекс заводу, готель "Еллада" та їдальня при гуртожитку не входять до статутного капіталу ОПЗ, тому в майбутньому фонд може прийняти рішення про їх приватизацію.

Читайте такожПідготовка Одеського припортового заводу до приватизації коштувала $1 мільйон

Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна повідомив, що не має наміру продавати об'єкти соціальної сфери ОПЗ. У відомстві зазначили, що не будуть приватизовані, але залишаться в праві користування заводу, медичний центр, фізкультурно-спортивний клуб "Хімік", Будинок культури "Дружба", а також непрофільні активи – адміністративні корпуси, пансіонат "Карпатські зорі", "Южспортинвест".

В середині травня Кабмін затвердив умови приватизації ОПЗ зі стартовою ціною пакета акцій підприємства в 13,175 мільярда гривень. За словами голови Фонду держмайна України Ігоря Білоуса, така ціна була сформована за результатами незалежної оцінки пакета акцій та затверджена конкурсною комісією з приватизації заводу.

Основними потенційними покупцями держпакета акцій ОПЗ називають норвезьку компанію Yara, американські ІВЕ Trade, Koch Fertilizers, CF Industries та польську Ciech.

Одеський припортовий завод (р. Южне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку та карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Підприємство також здійснює перевантаження хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.