Надходження від приватизації з початку року знизилися майже в 3,5 раза

Надходження до державного бюджету України від приватизації за підсумками січня-травня 2016 року склали 34,2 мільйона гривень, що в 3,4 рази менше, ніж за аналогічний період 2015 року.

Про це йдеться у звіті Фонду державного майна України (ФДМУ).

Також повідомляється, що центральний і регіональні управління Фонду держмайна за звітний період продали 50 об'єктів державної власності (в тому числі у травні – 8) і 121 об'єкт комунальної власності (у травні – 8).

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У травні ФДМУ через фондові біржі виставив 21 пакет акцій підприємств загальною номінальною вартістю 113,3 мільйона гривень. Минулого місяця фонд не продав жодного пакета акцій на біржах.

Як повідомляв УНІАН, надходження до державного бюджету України від приватизації за підсумками 2015 року склали 151,5 мільйона гривень, що у 3 рази менше аналогічного показника 2014 року.

Фонд держмайна в 2016 році планує виставити на приватизацію 450 об'єктів державної власності, з яких 20 є великими підприємствами, 50 – середні компанії, 380 – об'єкти малої приватизації.

Головним об'єктом для приватизації цього року є 99,6-відсотковий пакет акцій Одеського припортового заводу, конкурс з продажу якого повинен відбутися 26 липня. Його стартова ціна становить 13,175 мільярда гривень.

Згідно з Бюджетним кодексом, від приватизації у 2016 році ФДМУ планує направити у бюджет 17,1 мільярда гривень.