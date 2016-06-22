Катарський фонд купує вже другий дім моди в Європі

Катарський фонд Mayhoola for Investments купує французький будинок моди Balmain, повідомляє Financial Times. Умови угоди поки не розголошуються, але раніше знайомі з перебігом торгів експерти оцінювали компанію в €500 млн.

Фонду з Катару вже належить італійський бренд Valentino. Він купив його в 2011 році приблизно за €700 млн.

Як нагадує газета, Mayhoola також витратила, ймовірно, £27 млн на частку в компанії з виробництва сумок Anya Hindmarch.

Що стосується Balmain, то бренд був заснований в 1945 році французьким дизайнером П'єром Бальменом. У 1995 році компанію купив Ален Івлен.

Фонди прямих інвестиції активно цікавляться європейськими модними марками, які можна експортувати на швидкозростаючі ринки, в тому числі в Китай, передає Gazeta.ru.

Наприклад, у 2015 році італійська фірма Clessidra купила бренд Roberto Cavalli, а в 2014 році Blackstone (США) придбала 20-процентну частку в Versace.