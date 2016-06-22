Катарський фонд купує вже другий дім моди в Європі
Катарський фонд Mayhoola for Investments купує французький дім моди Balmain. Фонду вже належить італійський бренд Valentino.
Катарський фонд Mayhoola for Investments купує французький будинок моди Balmain, повідомляє Financial Times. Умови угоди поки не розголошуються, але раніше знайомі з перебігом торгів експерти оцінювали компанію в €500 млн.
Фонду з Катару вже належить італійський бренд Valentino. Він купив його в 2011 році приблизно за €700 млн.
Як нагадує газета, Mayhoola також витратила, ймовірно, £27 млн на частку в компанії з виробництва сумок Anya Hindmarch.
Що стосується Balmain, то бренд був заснований в 1945 році французьким дизайнером П'єром Бальменом. У 1995 році компанію купив Ален Івлен.
Фонди прямих інвестиції активно цікавляться європейськими модними марками, які можна експортувати на швидкозростаючі ринки, в тому числі в Китай, передає Gazeta.ru.
Наприклад, у 2015 році італійська фірма Clessidra купила бренд Roberto Cavalli, а в 2014 році Blackstone (США) придбала 20-процентну частку в Versace.