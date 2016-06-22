McDonald's продає бізнес в Китаї та Гонконгу: виручить до $3 мільярдів

Мережа ресторанів швидкого харчування mcdonald's може заробити до 3 мільярдів доларів на продажу бізнесу в Китаї та Гонконгу, повідомляє Газета.ru з посиланням на Reuters.

"У березні 2016 року McDonald's оголосила про реорганізацію свого бізнесу в Азії шляхом залучення партнерів, які зможуть викупити франшизу мережі. В рамках угоди компанія пропонує потенційним покупцям укласти франчайзинговий договір строком на 20 років з можливістю продовження на 10 років", - йдеться в повідомленні.

За інформацією джерел, компанія отримала кілька пропозицій від потенційних покупців, серед яких Beijing Tourism Group, Sanpower і ChemChina. Зацікавленість в угоді виявили й міжнародні інвестиційні фонди Bain Capital, TPG Capital і Carlyle Group, які беруть участь в аукціоні з метою об'єднання зі стратегічними китайськими претендентами.

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"Представники потенційних покупців відмовилися від коментарів з даного питання. Прес-секретар McDonald's повідомила, що компанія робить успіхи у процесі продажу, однак від докладних коментарів також відмовилася", - зазначає видання.

Очікується, що mcdonald's представить остаточний список претендентів на наступний раунд найближчими тижнями.

Раніше McDonald's мала намір активізувати продаж ресторанів франшизам і реструктурувати міжнародні операції, щоб скоротити річні витрати на 300 мільйонів доларів і створити гнучкіший бізнес. До 2018 року компанія збирається продати франшизам 3,5 тисячі з 36 тисяч ресторанів, які їй належать по всьому світу.