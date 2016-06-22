Польща першою з європейських країн випустить облігації в Китаї - панда-бонди

Польський уряд першим серед європейських країн випустить трирічні бонди на три мільярди юанів ($455,55 мільйона) в Китаї, повідомило китайське державне інформаційне агентство China News Service.

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Заступник міністра фінансів Польщі сказав Рейтер в березні, що країна розмірковує про можливий випуск панда-бондів, однак точний обсяг і терміни ще треба узгодити.

Новина про випуск облігацій з'явилася після візиту до Польщі китайського лідера Сі Цзіньпіна на початку тижня.

Bank of China, який за інформацією China News Service є андеррайтером, не став коментувати інформацію у телефонній розмові.

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Випуск панда-бондів - номінованих в юанях китайських боргових зобов'язань іноземними емітентами - вперше був дозволений в 2005 році, однак ринок розвивався повільно.

Станом на березень 2016 року обсяг панда-бондів, які знаходяться в обігу, становить всього $2,57 мільярда, відповідно до даних рейтингового агентства Fitch.

Більшість емітентів облігацій, які випускали бонди в минулому, - це міжнародні фінансові інститути, однак у другому півріччі 2015 року китайські регулятори почали розробляти правила, які розширили коло можливих емітентів, в число яких були включені і нефінансові корпорати.