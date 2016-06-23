Україна розраховує випустити євробонди на $1 мільярд під гарантії США в серпні - джерело

Україна розраховує у серпні провести емісію євробондів на 1 млрд дол. під гарантії уряду США, повідомило УНІАН джерело в уряді.

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«Ми думаємо провести випуск у серпні. Вважаємо, це буде вдалий час для емісії», - повідомило джерело. При цьому воно звернуло увагу, що до емісії бондів Україна має завершити переговори з Міжнародним валютним фондом щодо другого перегляду 4-річної програми реформ, прийнятої у березні 2015 року, а також запустити систему електронного декларування майнового стану.

Як повідомляв УНІАН, 3 червня поточного року уряд України підписав угоду з урядом США про надання нашій країні кредитних гарантій обсягом 1 млрд дол. у рамках домовленостей між вищим керівництвом обох країн.

Угода є частиною дво- і багатосторонньої економічної підтримки України і покликана підтримати програми економічних реформ.

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Кошти у розмірі 1 млрд дол., які будуть залучені в результаті випуску облігацій під кредитні гарантії США, надійдуть до загального фонду державного бюджету та будуть використані на соціальну підтримку найбільш незахищених верств населення, в тому числі через підвищення тарифів на газ.

Угода є вже третьою кредитної гарантією від уряду США, і дві попередні дозволили нашій країні залучити на зовнішніх ринках 2 млрд дол. у 2014 і 2015 роках за рекордно низькими ставками.

Також Мінфін повідомив, що гарантії надаються з випуску єврооблігацій на суму 1 млрд дол. на міжнародних ринках капіталу терміном обігу 5 років з погашенням у 2021 році, а відсоткова ставка прогнозується не вище 2% річних.