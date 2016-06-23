Порошенко підписав закон про заборону приватизації "Укрзалізниці"

Президент України Петро Порошенко підписав прийнятий Верховною Радою закон, що включає Публічне акціонерне товариство «Українська залізниця» («Укрзалізниця»), створене на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України, до списку заборонених до приватизації підприємств.

Читайте такожОмелян назвав зарплату нового керівника "Укрзалізниці" поляка Бальчуна

Згідно з інформацією на сторінці відповідного урядового законопроекту №4594 «Про внесення змін до Закону України «Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» на сайті Верховної Ради, Порошенко підписав цей закон 22 червня.

Як повідомляв УНІАН, документ було проголосовано у парламенті 2 червня поточного року, 9 червня цей закон підписав спікер Верховної Ради Андрій Парубій і цього самого дня документ було направлено на підпис главі Української держави.

Згідно з пояснювальною запискою до документу, метою закону є збереження 100% акцій «Укрзалізниці» у державній власності і забезпечення економічної безпеки країни.

Раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян неодноразово наголошував, що Кабінет міністрів не має наміру приватизувати «Укрзалізницю». При цьому він повідомляв, що потенційно розглядатиметься лише продаж непрофільних активів держкомпанії.