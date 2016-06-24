На азіатських біржах обвал - японський індекс Nikkei впав майже на 8%

Основні фондові майданчики Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) стрімко падають в ході торгів п'ятниці в очікуванні підсумків референдуму у Великобританії з питання можливого виходу країни з Євросоюзу (Brexit), у лідерах зниження серед основних бірж - японський індекс Nikkei 225, на 7,83%, повідомляє Прайм з посиланням на дані бірж.

"За станом на 08:33 індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite знизився на 1,19%, до 2857,58 пункту, шеньчженьський Shenzhen Composite - на 1,74%, до 1881,94 пункту, корейський KOSPI - на 3,42%, до 1918,7 пункту. Гонконгський Hang Seng Index падав на 4,78%, до 19860,56 пункту, австралійський S&P/ASX 200 - на 3,34%, до 5104,2 пункту, японський Nikkei 225 - на 7,83%, до 14966,59 пункту (раніше в п'ятницю його значення досягало 14864 пунктів)", - йдеться в повідомленні.

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Після підрахунку голосів у 355 округах з 382 на референдумі лідирують прихильники виходу Британії з ЄС, набираючи 51,8% або 15,99 мільйонів голосів. За те, щоб їх країна залишилася в ЄС, проголосували 48,2% або 14,89 мільйона чоловік.

"На цьому тлі в Японії курс долара до ієни раніше падав до 99,9 ієни за долар з 106,14 на закриття – це сталося вперше з листопада 2013 року. Міністр фінансів Японії Таро Асо на екстреній прес-конференції заявив, що країна готова прийняти рішучі заходи у зв'язку з різким стрибком вгору курсу ієни після звісток про ймовірну перемогу прихильників виходу Великобританії з ЄС", - зазначає видання.

Рішення британців вийти з ЄС призведе до різкого підвищення курсу ієни, як стабільної валюти, що, як вважається, несприятливо позначиться на позиціях японських компаній-експортерів.

"Якщо ми побачимо перемогу прихильників за вихід (Великобританії з ЄС - ред.), то ніхто на ринку до цього не готовий. Ця ситуація буде втіленням безризикового настрою на ринку", - заявив виданню The Wall Street Journal макроекономічний стратег Saxo Capital Markets Кай ван Петерсен (Kay Van Petersen).