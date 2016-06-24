Рубль та російські фондові індекси обвалилися на результаті референдуму в Британії

На торгах у п'ятницю, 24 червня, російський рубль обвалився до долара за підсумками референдуму в Британії.

За даними Московської біржі, курс долара виріс на 2,01 руб. - до 65,94 руб.

Російський фондовий ринок відреагував на референдум у Британії також обвалом.

Читайте такожШтайнмайер про Brexit: Це сумний день для Європи і Великої БританіїІндекс ММВБ впав на 3,04% і склав 1860,91 пункту.

Індекс РТС просів на 5,35%, до 890,77 пункту.

Як повідомляв УНІАН, у Великій Британії євроскептики здобули перемогу на референдумі щодо виходу країни з ЄС. Прихильники Brexit набрали 51,8% голосів. Прем'єр-міністр Девід Кемерон заявив, що уряд на чолі з ним йде у відставку у жовтні. Кемерон пояснив, що його рішення пов'язане з тим, що під час кампанії перед референдумом він підтримував пропозицію залишитися у складі Європейського Союзу.

Європарламент вже заявив, що проведе надзвичайне засідання - обговорить вихід Британії з ЄС.