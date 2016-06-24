Brexit обвалив світові біржі та ціни на нафту до нових мінімумів

Британські піддані проголосували за вихід зі складу Євросоюзу: на користь цього проголосувало 17,4 мільйона британців, проти - лише 16,1 мільйона, повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

"Протягом нічних годин, коли підраховували голоси, ринки похитнулися з одних крайнощів в інші: наприклад, британський фунт спочатку зріс на 1%, до 1,50 долара (максимуму з грудня минулого року), оскільки перші дані вказували на поразку табору Brexit, але потім обвалився майже на 10%, до 1,36 долара, коли став очевидним сенсаційний результат", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що через організаційні особливості референдуму реакція трейдерів та інвесторів по всьому світу в ході підрахунку голосів була нерівномірною. На голосуванні не було передбачено екзит-полів у звичайному розумінні цього слова. Їх роль виконувало опитування соціологічної служби YouGov проведений в ході референдуму та оприлюднений опівночі, одночасно із закриттям виборчих дільниць.

Підсумок нічного опитування показав, що респонденти схилялися до того, щоб залишитися в Євросоюзі: 52% проти 48%. На цій новині курс фунта стерлінгів протягом лічених хвилин сягнув максимуму з початку 2016 року.

"Друга особливість референдуму: під час його проведення не оголошувалися попередні результати. Протягом ночі кожен з 382 виборчих округів (не рахуючи Гібралтару, який також взяв участь у референдумі) по черзі повідомляв підсумкові дані, з яких поступово складалася підсумкова картина. З великих міст першими на початку третьої години ночі оголосили результати Ньюкасл та Сандерленд на північному сході Англії - в обох випадках підтримка євроскептиків виявилася вище очікувань, що призвело до різкого падіння фунта", - підкреслює видання.

Ще за кілька годин надійшла чергова порція даних з дільниць в Англії та Уельсі, і британська валюта оновила рекорд падіння - на 6,3% до 1,41 долара. Незабаром прийшла інформація про перемогу єврооптимістів у низці регіонів Шотландії, і курс фунта виправився до 1,45 долара.

Нарешті, близько 5:30 ранку стало відомо, що великий промисловий центр Шеффілд проголосував за вихід з Євросоюзу, хоча за всіма опитуваннями не мав цього робити. Фунт подешевшав до мінімуму з 1985 року, впавши до 1,33 долара (внутрішньоденне зниження). Станом на 9:35 британська валюта котирувалася на позначці 1,3640 долара.

Ціна бареля Brent впала на 6%, почалося помітне зниження на вже відкритих майданчиках Азії, на торгах premarket в Європі, подешевшали ф'ючерси в Штатах. Японська ієна, "тиха гавань" для інвесторів, піднімалася на торгах майже до трирічних максимумів, злітаючи вище 100 ієн за долар США. Курс євро, навпаки, впав до мінімуму з початку березня, пробивши позначку в 1,1 долара.