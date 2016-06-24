Фондовий ринок Великої Британії для пом'якшення обвалу призупинив торги

Фондовий ринок Великої Британії, щоб пом'якшити обвал, призупинив торги, передає ВВС.

Біржовий індекс FTSE 100 на відкритті торгів впав на 500 пунктів, більш ніж на 8%, до 5 808.72.

Особливо сильно постраждали цінні папери банків: Barclays і RBS - падіння близько 30%.

Раніше вартість фунта стерлінгів різко впала на тлі результату референдуму в Британії - до $1,3305 (більш ніж на 10%), до мінімуму з 1985 року.

Банк Англії заявив, що "стежить за розвитком подій" та буде приймати "всі необхідні заходи" для підтримки монетарної стабільності.

Референдум з питання виходу Великої Британії з Євросоюзу пройшов 23 червня. Прихильники Brexit здобули перемогу з 51,9% голосів, проти виступили 48,1%. У свою чергу громадяни Північної Ірландії і Шотландії висловилися за збереження Британії в ЄС.

Прем'єр-міністр Британії заявив, що в жовтні уряд піде у відставку.

Європарламент заявив, що скликає надзвичайне засідання.