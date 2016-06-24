Brexit слідом за європейським і азіатським обвалив американський фондовий ринок

Американські фондові індекси на початку торгів 24 червня впали в середньому на 3% після того, як на референдумі у Великобританії більшість учасників (близько 52%) проголосували за вихід країни зі складу Євросоюзу (Brexit).

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Індекс S&P 500 знизився на 3,6% до 2030 пунктів, Dow Jones – на 3,1% до 17364 пунктів, а Nasdaq – на 3,7% до 4298 пунктів.

Як вказує CNBC, падіння Nasdaq виявилося найбільш серйозним з листопада 2011 року, а S&P 500 на відкритті сесії показав найгірший результат з 1986 року.

При цьому індекси США завершили попередні торги в плюсі. Зокрема, S&P 500 і Dow Jones зросли на 1,3%, а Nasdaq піднявся на 1,6%, передає Slon.ru.

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Підсумки британського референдуму обвалили і всі інші світові ринки. Спад на азіатських біржах став максимальним з серпня 2015 року, коли Китай провів рекордну за 20 років девальвацію юаня (японський Nikkei 225 знизився майже на 8%), а європейські фондові індекси втратили 5-8%. Російський РТС скоротився більш ніж на 4%, а ММВБ – майже на 3%.

Курс фунта стерлінгів на тлі рішення про Brexit обвалився до мінімуму за 30 років і опустився нижче $1,4. Разом з тим ціни на золото злетіли максимальними темпами з кризи 2008 року – унція дорогоцінного металу подорожчала більш ніж на 5% приблизно до $1330.

У свою чергу, в Європейському Центробанку і Федеральній резервній системі США попередили, що готові підтримувати ліквідність фінансового сектора, щоб стримувати надмірну волатильність у зв'язку з реакцією ринків на Brexit. З аналогічною заявою виступили в Банку Англії, який готовий надати £250 млрд для нормальної роботи фінансових ринків.