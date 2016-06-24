Британський фінансовий сектор "штормить": акції провідних банків впали на фоні Brexit

Близько 2,2 мільйона працівників фінансової галузі Великобританії можуть зіткнутися з багаторічною невизначеністю і ризиком скорочення тисячі робочих місць після того, як країна проголосувала за вихід з Європейського Союзу, поставивши під питання статус Лондона як провідного фінансового центру Європи.

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Кампанія за вихід з ЄС здобула перемогу, отримавши 52 відсотки голосів британців за підсумками референдуму. Однак ранок тріумфування прихильників Brexit затьмарило падіння акцій п'яти провідних банків Британії в середньому на 21%, у той час як папери елітних компаній, що займаються управлінням активами - Schroders, Aberdeen Asset Management і St. James's Place - подешевшали на 20-32 відсотка. Рішення вийти з ЄС означає, що індустрія фінансових послуг Британії тепер під загрозою. Інвестбанки вже попереджали, що вони можуть вивести з Британії тисячі робочих місць, якщо країна вирішить вийти з ЄС, повідомляє Рейтер.

Станом на 16:50 акції Barclays втратили 17,28%, їх вартість становила 157,2 фунта стерлінгів за акцію. Акції Royal Bank of Scotland впали на 14,48% — до 214,22 фунта за акцію. Вартість паперів Lloyds Banking Group знизилася на 21% — до 57 фунтів за акцію, пише RNS.

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Однак дехто спробував послабити страхи катастрофічного удару по британському банківському сектору, вказавши на масштабні плани екстрених заходів і багаторічний досвід існування в умовах кризи. Ллойд Бланкфейн, голова Goldman Sachs, і Джес Стейлі, голова Barclays, який пережив рекордне одноденне падіння своїх акцій в п'ятницю, сказали, що їх банки давно звикли адаптуватися до змін і будуть співпрацювати з відповідними органами, коли проясняться умови виходу з ЄС.

Банк Morgan Stanley повідомив, що наслідки підсумків референдуму будуть зрозумілі через деякий час.

Джерело, знайоме з ситуацією, сказало Рейтер раніше, що в разі виходу країни з блоку, кредитор може вивести з Британії в інші країни Європи близько 1.000 з приблизно 6.000 співробітників, що працюють там зараз.

Багато фінансових компаній спираються на вільний паспортний режим в ЄС, продаючи послуги по всьому блоку, в той час як більшість співробітників і підрозділів базуються в Лондоні.

Представники британського уряду повідомили, що компанії, які базуються в країні, можуть позбутися своїх привілеїв у разі Brexit, який змусить їх перевести частину операцій у такі міста, як Франкфурт-на-Майні, Париж і Дублін, якщо вони хочуть обслуговувати клієнтів з ЄС. Банк Англії повідомив, що зробить всі необхідні кроки для забезпечення монетарної та фінансової стабільності після референдуму.