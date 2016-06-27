Польща першою в Європі випустить облігації в юанях

Польща стане першою в Європі країною, яка випустить в Китаї облігації, номіновані в юанях, сума випуску складе 3 мільярди юанів (близько 452 мільйонів доларів), повідомляє Прайм з посиланням на Міжнародне радіо Китаю (CRI Online).

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Як зазначає видання, міністерство фінансів Польщі підписало відповідну угоду з Банком Китаю.

За словами аналітика China Center for International Economic Exchanges Ван Юна (Wang Jun), панда-бонди стають популярними по ряду причин.

"Включення юаня до кошика SDR Міжнародного валютного фонду в минулому році стало каталізатором для бурхливо розвиваються випусків панда-бондів. Ліквідність ринку в Китаї залишається стійкою протягом останніх років, з коефіцієнтами резервних вимог нижчими за банківські, а також за рахунок процентних ставок, які зробили китайський ринок більш конкурентоспроможним з точки зору витрат на фінансування. Для емітентів облігацій це означає збільшення каналів фінансування і оптимізація його структури, а також різноманітність інвесторів", - цитує його CRI Online.

Панда-бонди - цінні папери іноземних емітентів, номіновані в юанях і торгуються на китайських майданчиках. З моменту запуску їх в обіг 2005 року і по сьогоднішній день таких облігацій було випущено більш ніж на 30 мільярдів юанів. За оцінками Світового банку, випуск панда-бондів на ринку може перевищити обсяг 320 мільярдів юанів протягом найближчих п'яти років.