Світові фондові ринки відновлюються після падіння через Brexit

Акції США зросли у вівторок, відновивши частину недавніх втрат, оскільки інвестори почали вкладати гроші в активи, що подешевшали після дводенного падіння, спровокованого рішенням Великобританії вийти з Європейського Союзу.

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Фінансовий і технологічний сектор, які сильно постраждали після референдуму, показали динаміку кращу за весь ринок у вівторок, пише Рейтер.

"Люди починають думати, що, можливо, це (вихід Британії з ЄС) займе більше часу, ніж вони вважали, і вплив на американський ринок буде зовсім не таким сильним, як всі боялися", - сказав Рік Меклер з LibertyView Capital Management у Джерсі-Сіті, штат Нью-Джерсі.

Індекс Dow Jones піднявся на 1,57 відсотка до 17.409,72 пункту, індекс S&P 500 - на 1,78% до 2.036,09 пункту, індекс Nasdaq Composite - на 2,12 відсотка до 4.691,87.

Всі 10 основних галузевих секторів S&P закрилися зростанням. Енергетичні акції додали 2,6 відсотка завдяки підйому цін на нафту.

Після британського референдуму основні індекси США показали максимальне за 10 місяців дводенне падіння.

Дані у вівторок показали, що зростання економіки США сповільнилося в першому кварталі, але не так сильно, як оцінювалося раніше. ВВП США в першому кварталі 2016 року зріс на 1,1 відсотка до аналогічного періоду 2015 року, повідомило Міністерство торгівлі з посиланням на остаточні дані.

Папери біотехнологічної Gilead Sciences додали 5,2 відсотка після того, як американський регулятор схвалив її препарат від гепатиту С.

Акції Endo International підскочили на 18,3 відсотка - максимально серед компаній S&P 500, оскільки виробник ліків оголосив про новий патент.

Японські акції зросли в середу, орієнтуючись на відновлення світових ринків завдяки ослабленню побоювань, пов'язаних із рішенням Великобританії вийти з ЄС.

Японський індекс Nikkei показав зростання третій день поспіль, додавши 1,6 відсотка до 15.566,83 пункту. Індекс відіграв близько половини втрат, яких зазнав у п'ятницю, коли він просів на 7,9 відсотка до мінімуму з 12 лютого через потрясіння, пов'язане з Brexit.

Банківський сектор піднявся на 1,8 відсотка - вперше за чотири дні, підтримавши Nikkei.

Акції провідної нафтопереробної компанії Японії Idemitsu Kosan Co впали на 6,5 відсотка через напруженість на тлі поглинання конкурента Showa Shell Sekiyu.

Ширший індекс Topix зріс на 1,88 відсотка, завершивши торги на рівні 1.247,69 пункту.

Індекс JPX-Nikkei 400 піднявся на 1,87 відсотка до 11.263,70 пункту.