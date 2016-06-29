Українська біржа зупинить обіг акцій 13 емітентів, серед яких "Азовсталь"

Українська біржа 1 липня зупинить на своєму майданчику обіг акцій 13 емітентів, зокрема, «Азовсталі», Авдіївського коксохімічного заводу, Єнакіївського металургійного заводу, Центрального гірничо-збагачувального комбінату, через їх перетворення в приватні товариства з публічних. Про це йдеться на сайті біржі.

Також біржа зупинить обіг акцій компаній «Євраз Баглійкокс», «Євраз-Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського», Харцизького трубного заводу, Інгулецького гірничо-збагачувального комбінату, Маріупольського металургійного комбінату ім. Ілліча, Північного гірничо-збагачувального комбінату, «ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу», «Євраз Суха Балка», «Запоріжкокс».

В біржі повідомили, що останнім днем, коли можна проводити операції з акціями цих емітентів, є 30 червня.

Як повідомляв УНІАН, Українська біржа виключила з індексу акцій українських емітентів UX «Азовсталь» та Авдіївський коксохімічний завод, скоротивши таким чином кількість цінних паперів в кошику до 5 з 7.

У березні Українська біржа виключила з індексу акцій українських емітентів UX Алчевський металургійний комбінат, Єнакіївський металургійний завод, Крюківський вагонобудівний завод.