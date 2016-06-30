Приватизація держактивів має покласти край корупції - посол США

Велика приватизація, яка розпочинається в Україні поточного року, має бути орієнтована не на доходи від продажу активів, а на подолання корупції та маніпуляції економічними інтересами, сказав Надзвичайний та Повноважний посол США в Україні Джеффрі Пайетт в ході міжнародного Енергетичного форуму в Києві.

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"Приватизація потрібна, щоб не було маніпуляції економічними інтересами. Це механізм залучення нових ресурсів і нових технологій", - сказав Пайетт.

Він також сказав, що приватизація в цілому повинна послужити на благо економіки країни і дати імпульс розвитку.

Як повідомляв УНІАН, уряд України назвало 2016 роком великої приватизації в Україні, яка розпочнеться з продажу Одеського припортового заводу. Слідом за ОПЗ буде приватизована низка об'єктів енергетики, включаючи 4 обленерго і держхолдинг "Центренерго", який оперує трьома теплоелектростанціями.