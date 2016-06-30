S&P знизило рейтинг Євросоюзу через Brexit

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings (S&P) знизило довгостроковий кредитний рейтинг Євросоюзу до "AA" з "AA+" через рішення британців щодо виходу країни зі складу ЄС (Brexit), йдеться в релізі агентства.

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Короткостроковий рейтинг підтверджений на рівні"A-1+". Прогноз за всіма рейтингами стабільний.

"Після прийняття рішення виборцями Великобританії вийти з ЄС, як наслідку консультативного референдуму 23 червня, ми переглянули нашу думку про згуртованість в рамках ЄС, яка, на наш погляд, є нейтральним, а не позитивним рейтинговим фактором", - йдеться в повідомленні агентства, передає Прайм.

Стабільний прогноз відображає думку агентства, що в більшості сценаріїв, в тому числі за майбутнього виходу Великобританії з бюджетних зобов'язань, рейтинги ЄС будуть залишатися на поточному рівні "AA/A-1 +". Агентство зазначає, що Німеччина, Франція і Великобританія вносять свій внесок у розмірі 21%, 16% і 13% відповідно в бюджет ЄС.

Минулого тижня у Великобританії пройшов референдум щодо членства країни в ЄС. За вихід країни з блоку проголосували 51,9% британців. Дане рішення стало шоком для більшості учасників ринку, оскільки опитування, які публікувалися до голосування, свідчили про кількісну перевагу супротивників Brexit. Невизначеність наслідків цього кроку для країни і всього Євросоюзу негативно вплинула на більшість ринків.