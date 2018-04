Держбанк Китаю хоче провести IPO на $10 мільярдів, яке може стати найбільшим у світі за два роки

Державний Postal Savings Bank of China (PSBC), найбільший за кількістю відділень банк Китаю, подав заявку на IPO в Гонконзі, маючи намір залучити до $10 мільярдів, повідомив підрозділ Thomson Reuters IFR.

Розміщення може стати найбільшим у світі приблизно за два роки, а оціночна вартість банку в рамках IPO близько $50 мільярдів, повідомила IFR з посиланням на джерела, близькі до операції, передає Рейтер.

IPO, спрямоване на залучення від $7 до $10 мільярдів, може пройти вже у вересні, повідомила IFR. Представник PSBC відмовилася від коментарів.

Заплановане PSBC розміщення пройде на тлі практично 60-відсоткового падіння активності на ринках акціонерного капіталу Азії.

PSBC, кількість відділень якого у країні перевищує 40.000, а частка поганих кредитів вважається набагато нижчою, ніж у конкурентів, був заснований як депозитний банк у 2007 році з використанням мережі колишньої системи поштових заощаджень.

Кредитор планує продати до 13,9 мільярда акцій в Гонконзі і використовувати виручку для підтримки свого балансу, згідно із заявою на сайті Комісії з регулювання банківської діяльності Китаю від 24 червня.

Якщо обсяг залучених коштів у результаті IPO PSBC, кількість клієнтів якого становить близько 500 мільйонів, або майже половину населення Китаю, досягне цільового рівня, це стане найбільшим дебютом на ринку з моменту рекордного $25-мільярдного лістингу Alibaba Group у вересні 2014 року.

Сильна реакція на розміщення може оживити застиглий ринок IPO. Залучення капіталу в Гонконзі також розглядають китайські брокерські компанії, включаючи Everbright Securities Co., China Merchants Securities Co і China Securities Co.