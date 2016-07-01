Біржа ПФТС скоротила кількість емітентів в індексному кошику

Одна з найбільших бірж країни ПФТС виключила зі свого індексу акцій 4 компанії: "Азовсталь" та Авдіївський коксохімічний завод, Єнакіївський металургійний завод і Харцизький трубний завод, скоротивши таким чином кількість цінних паперів в кошику до 10 з 14.

Про це повідомила прес-служба.

Причиною виключення є перетворення даних компаній на приватні акціонерні товариства з публічних.

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На даний момент в індекс ПФТС входять акції "Центренерго", "Мотор Січ", "Донбасенерго", "Укрнафти", "Укртелекому", "ДТЕК Західенерго", Крюківського вагонобудівного заводу, Алчевського металургійного комбінату, "Райффайзен Банку Аваль" і "ДТЕК Дніпроенерго".

Як повідомляв УНІАН, Українська біржа 1 липня зупинила на своєму майданчику обіг акцій 13 емітентів, у тому числі "Азовсталі", Авдіївського коксохімічного заводу, Єнакіївського металургійного заводу, Харцизького трубного заводу, через їх перетворення на приватні товариства з публічних.

Індекс ПФТС розраховується на базі цін найбільш ліквідних акцій ПФТС з 1 жовтня 1997 року.