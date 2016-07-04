Мінагропрод передав Фонду держмайна 11 держпідприємств для приватизації

Міністерство аграрної політики і продовольства України в 2015-2016 роках передав Фонду державного майна 11 підзвітних Мінагропроду державних підприємств які містяться в списку для приватизації 86 об'єктів, повідомила прес-служба міністерства.

Читайте такожНадходження від приватизації з початку року знизилися майже в 3,5 раза

«Зараз Фондом державного майна України та його регіональними відділеннями прийнято рішення про приватизацію 14 державних підприємств, які належать до сфери управління Мінагропроду. 11 з них міністерство вже передало органам приватизації», - йдеться в повідомленні.

Земельний банк цих 11 держпідприємств становить 10,9 тис. га.

За рішенням Кабінету міністрів, загалом у список об'єктів, які підлягають приватизації, входять 86 держпідприємств із сфери управління Мінагропроду, включаючи 18 аграрних держпідприємств, які очікують додаткових окремих рішень Кабміну щодо їх приватизації. Земельний фонд цих підприємств становить 20 тис. га.

Загалом у підпорядкуванні Мінагропроду перебуває 504 державних установ і підприємств.

У процесі передачі у Фонд держмайна наразі перебувають три держпідприємства: «Кіровоградська спеціалізована лабораторія з цукрових буряків», «Сільськогосподарське підприємство «Олександрівське» і Полтавський державний навчально-курсовий комбінат агропромислового комплексу.

Одне держпідприємство «Полтавадіпром‘ясомолпром» - на стадії передприватизаційної підготовки.

За другий квартал 2016 року Мінагропрод підготував до передачі у Фонд держмайна три держпідприємства: «Сільськогосподарське підприємство «Запорізьке» (земельний банк – 4,1 тис. га), «Світанок» (2,9 тис. га) і «Богодухівський сільськогосподарський навчально-курсовий комбінат» (355 га).

Як повідомляв УНІАН, уряд України назвав 2016 рік роком великої приватизації в Україні, яка розпочнеться з продажу Одеського припортового заводу. Услід за ОПЗ буде приватизовано ряд об'єктів енергетики, включаючи чотири обленерго і держхолдинг «Центренерго», який оперує трьома теплоелектростанціями.