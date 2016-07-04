Російська компанія HMS Group викупила завод у Сумах з виробництва промислових насосів

Кіпрська компанія H. M. S. Capital Limited, що входить до російської групи компаній HMS Group, яка спеціалізується на випуску промислового насосного і компресорного обладнання, викупила 83,3% акцій українського підприємства з виробництва промислових насосів - Акціонерного товариства «Сумський завод «Насосенергомаш».

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Про це йдеться в повідомленні компанії в системі розкриття інформації Національної комісії з фондового ринку та цінних паперів.

Згідно з повідомленням, до цієї покупки акції належали іншій російській компанії - «Гідромаш» (також виробник і постачальник насосного обладнання).

Раніше повідомлялося, що російська «Гідромаш» викупила корпоративну частку в сумському заводі «Насосенергомаш» в жовтні 2014 року.

За даними реєстру Національної комісії з фондового ринку та цінних паперів, за підсумками 2015 року «Сумський завод «Насосенергомаш» отримав 137,9 млн грн чистого прибутку, що в 2 рази більше, ніж за результатами 2014 року.

Довідка УНІАН. «Сумський завод «Насосенергомаш» виробляє обладнання для атомної і теплової енергетики, нафтотранспортної галузі (для роботи резервуарів, магістральних нафтопроводів, нафтових терміналів), для роботи НПЗ, хімічної та гірничорудної промисловості. Компанія випускає відцентрові, вільновихрові і вакуумні насоси. Продукція заводу надходить як на внутрішній ринок (наприклад, Южно-Українську АЕС), так і за кордон (наприклад, в Росію і Казахстан).