Brexit не перешкода: акціонери Лондонської біржі проголосували за злиття з німецькою Deutsche Boerse

Власники 99,9% акцій Лондонської фондової біржі (LSE) проголосували за злиття з біржею Deutsche Boerse, яка базується в німецькому Франкфурті-на-Майні, повідомляє РБК з посиланням на прес-служба LSE.

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Загальна вартість угоди двох найбільших бірж Європи оцінюється в £21 млрд (близько €25 млрд), що дозволить об'єднаній компанії стати третьою за величиною біржової групою після ICE і CME Group (власника товарних бірж в Нью-Йорку і Чикаго).

Раніше повідомлялося, що, згідно з умовами злиття, частка акціонерів LSE в об'єднаній біржі становитиме 45,6%, решта 54,4% припадуть на акціонерів Deutsche Boerse.

Напередодні референдуму щодо виходу Британії зі складу ЄС LSE і Deutsche Boerse домовилися, що акціонери обох бірж розглянуть питання про злиття після підведення підсумків голосування.

Після перемоги прихильників Brexit керівництво обох бірж заявило, що має намір і далі добиватися дозволу регуляторів на угоду і рекомендувати своїм акціонерам підтримати злиття.

Збори акціонерів Deutsche Boerse, на якому буде розглянуто питання про злиття з LSE, пройдуть 12 липня 2016 року.

Під час сьогоднішніх торгів акції LSE подешевшали приблизно на 1,5%, акції Deutsche Boerse — на 1%.