Індекс Української біржі UX досяг максимуму з початку 2016 року

Індекс Української біржі UX під час торгів у вівторок, 5 липня, станом на 14.50 показує максимум з початку 2016 року, досягнувши показника 735,94 пункту, йдеться на сайті біржі.

Читайте такожУкраїнська біржа зупинить обіг акцій 13 емітентів, серед яких "Азовсталь"

Як повідомив УНІАН виконавчий директор інвесткомпанії «Універ» Олексій Сухоруков, причиною поступового зростання індексу можуть бути позитивні очікування учасників ринку від фінансової звітності емітентів і виплати дивідендів.

«Плюс емітенти, які перетворилися у ПАТ, починають виплати (міноритарним акціонерам – УНІАН). Ці гроші частково повертаються на ринок», - додав він.

Також Сухоруков висловив думку, що загальна макроекономічна стабілізація в країні, зміцнення гривні, зниження прибутковості за державними облігаціями і депозитами також позитивно впливає на індекс.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі 24 березня станом на 16:13 обвалився на 8,24% - до 530,69 пункту, оновивши таким чином 6-річний мінімум.

Індекс Української біржі включає акції «Райффайзен Банку Аваль», «Мотор Січі», «Центренерго», «Укрнафти», «Донбасенерго».