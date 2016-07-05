Нафтогазові компанії США зіткнулися з проблемами фінансування - FT

Американські нафтогазові компанії стикаються з серйозними труднощами в залученні фінансування, пише Газета.ru з посиланням на Financial Times.

"Продажу облігацій впали до найнижчих значень більш ніж за десять років. Так, за даними Dealogic, у другому кварталі займаються розвідкою і видобутком американські компанії продали облігацій лише на 280 мільйонів доларів, що є мінімальним значенням з часів фінансової кризи 2008-2009 років", - йдеться в повідомленні.

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Серед підприємств сектора найуспішні продажі облігацій були у великих компаній, таких як ExxonMobil та Chevron, а також у незалежних нафтовиробників Occidental Petroleum та ConocoPhillips.

За словами Гері Росса з консалтингової фірми Pira Energy, доступ до капіталу буде мати вирішальне значення для нафтовидобутку в США.

"Відновити галузь буде не просто", - зазначив експерт.

Раніше повідомлялося, що кількість дефолтів в нафтогазовій галузі США сягнула рекордних значень.