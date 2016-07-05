Дохідність держоблігацій США впала до рекордного мінімуму

Дохідність 10-річних держоблігацій США (US Treasuries) під час торгів вівторка впала до мінімального значення за всю історію через невизначеність на ринках після рішення Великобританії вийти зі складу ЄС (Brexit), свідчать дані торгів, передає Прайм.

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Дохідність десятирічних US Treasuries станом на 16.43 опускалася на 5 базисних пунктів - до 1,39%, у ході торгів падала до 1,38%. Дохідність тридцятирічних US Treasuries також опускалася - на 6 базисних пунктів - до 2,17%.

Побоювання, що Brexit призведе до тривалого періоду слабкого зростання світової економіки, повернули інвесторів до покупки більш безпечних активів.