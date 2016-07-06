Дохідність держоблігацій Японії і Австралії впала до нових мінімумів

Дохідність 20-річних японських держоблігацій в середу вперше опустилася нижче нуля, еталонні 10-річні бонди продемонстрували новий мінімум прибутковості – мінус 0,262%, тоді як цей показник держпаперів Японії з терміном обігу 30 років становив лише 0,015%, пише The Wall Street Journal.

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Інвестори, налякані невизначеністю наслідків виходу Великобританії з Євросоюзу (Brexit), шукають притулку в тих активах, які прийнято вважати найбільш надійними: держоблігації розвинених країн, дорогоцінні метали, валюти "тихої гавані", передає Finance.ua.

У середу також був зафіксований історичний мінімум прибутковості австралійських держпаперів – 1,849%. Напередодні ЦБ Австралії залишив базову процентну ставку без змін на рекордно низькому рівні 1,75%, однак експерти в середньому очікують зниження ставки на 25 базисних пунктів у серпні.

Рекордно низьку дохідність знову показали еталонні 10-річні бонди США, Великобританії та Німеччини. Дохідність всіх держоблігацій Швейцарії з термінами обігу до 50 років включно тепер є негативною.