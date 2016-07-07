S&P погіршило прогноз за рейтингом Австралії

Рейтингове агентство S&P погіршило прогноз щодо кредитного рейтингу ААА в Австралії зі стабільного на негативний, пише Bloomberg.

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«Негативний прогноз по Австралії відображає нашу думку про те, що без рішучих політичних дій дефіцит коштів у бюджеті може зберігатися протягом декількох років. Поточний дефіцит бюджету може виявитися несумісним з високим рівнем зовнішнього боргу і не відповідати рейтингу AAA», — уточнили в S&P.

Погіршення прогнозу в агентстві пов'язують з незрозумілими перспективами федеральних виборів в Австралії, передає Gazeta.ru.

На початку травня повідомлялося, що прем'єр-міністр Австралії Малкольм Тернбулл розпустив обидві палати парламенту країни і оголосив про нові вибори кабміну.