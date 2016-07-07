Бюджет за півроку отримав 519 мільйонів від оренди держвласності

Надходження в державний бюджет від оренди держвласності за підсумками січня-червня 2016 року знизилися на 8,2% - до 519,4 млн грн з 565,8 млн грн за аналогічний період 2015 року.

Читайте такожНадходження від приватизації з початку року знизилися майже в 3,5 раза

Про це повідомляється на сайті Фонду державного майна України.

При цьому фонд за 6 місяців виконав річне планове завдання щодо оренди на 84,45%. У 2016 році відомство має перерахувати до держбюджету від оренди 615 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна в 2015 році перерахував до державного бюджету 1,21 млрд грн від оренди державної власності, що на 23,1% більше за показник 2014 року й в 2,2 раза перевищує показник річного плану минулого року.