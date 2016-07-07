Fitch знизило кредитні рейтинги рекордної кількості країн

Одне з трьох провідних рейтингових агентств Fitch в першому півріччі 2016 року знизило суверенні кредитні рейтинги рекордної кількості країн, інформує РБК з посиланням на повідомлення Fitch.

"За перші шість місяців 2016 року Fitch знизило кредитні рейтинги 15 країн, що для агентства є рекордним піврічним показником", - йдеться в повідомленні.

Агентство зазначає, що рекорд за зниженням рейтингів пов'язаний з негативним впливом низьких сировинних цін на економіки, що розвиваються. Більша частина країн, рейтинг яких знизило агентство - це держави Близького Сходу та Африки. На африканські та близькосхідні держави припадає 10 з 22 негативних прогнозів, що дало агентство (зокрема, у квітні було знижено рейтинг Саудівської Аравії). Зі зниженням рейтингу зіткнулися сім з десяти держав, найбільш залежних від сировини. Причина зниження рейтингів в тому, що фінансова система низки держав-експортерів сировини досі не пристосувалася до низьких цін.

Агентство зазначає, що, на відміну від 2011 року (тоді за весь рік було знижено 20 рейтингів, наразі мова йде про шість місяців), коли було зафіксовано попередній рекорд за зниженням рейтингів, зараз велика частина знижень пов'язана з країнами зі спекулятивними рейтингами.

Крім того, агентство знизило кредитний рейтинг Великобританії на один щабель після рішення країни на референдумі про вихід з Євросоюзу (з АА до АА+ з негативним прогнозом). У сьогоднішній заяві керівник Fitch Джеймс Маккормак зазначив, що для регіону значення Brexit "складно переоцінити". На думку Fitch, успіх прихильників Brexit на референдумі робить вірогіднішим сценарій, при якому евроспектики в інших європейських країнах отримають більше підтримки. Fitch зазначає, що нинішній політичний фон в Європі може мати негативний вплив на суверенні рейтинги, а бюджетна консолідація може відійти на другий план у списку пріоритетів.

Як зазначає Financial Times, кількість знижень кредитних рейтингів двома іншими великими агентствами також близько до рекордним. Агентство Moody's знизило 24 кредитних рейтингів Standard&Рoor's зробило 16 негативних рейтингових дій (більше було лише один раз, 2011 року).