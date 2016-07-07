"АМІК Україна" купить дочки "Лукойлу", що забезпечують паливом українські аеропорти

Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив українській компанії "АМІК Україна", засновником якої є австрійська компанія "АМІК Енерджі Менеджмент ГМБХ", придбати частку в статутному капіталі компаній "Лукойл Авіейшен Україна" і "Лук Авіа Ойл", які є дочірніми компаніями приватного російського нафтогазового холдингу "Лукойл" і здійснюють постачання авіапального в українські аеропорти.

Про це повідомляється в опублікованих рішення АМКУ.

"Надати дозвіл "АМІК Україна" на придбання частки у статутному капіталі "Лукойл Авіейшен Україна" та "Лук Авіа Ойл", що перевищує 50% голосів у вищому органі управління компаній", - йдеться в рішенні АМКУ.

Також в АМКУ повідомили, що дві компанії "Лукойлу" пов'язані між собою відносинами контролю, при цьому "Лукойл Авіейшен Україна" здійснює постачання авіапального для аеропортів "Одеса" та "Харків", а "Лук Авіа Ойл" - для літаків "Борисполя".

Раніше ЗМІ повідомлялося, у квітні 2015 року австрійська компанія AMIC Energy Management GmbH (AMIC) в особі дочірньої компанії "АМІК Україна" закрила угоду з "Лукойлом" про купівлю 100% акцій "Лукойл-Україна", що володіє близько 240 АЗС і 6 нафтобазами на території України.

У липні 2015 року "АМІК Україна імпортувала дизельне паливо виробництва російських НПЗ, що належить "Лукойлу".

У вересні 2015 року Антимонопольний комітет України оштрафував "Лукойл Авіейшн Україна" майже на 18,7 мільйона гривень за зловживання монопольним становищем на ринку. За даними АМКУ компанія завищувала ціни на авитопливо в аеропортах "Харків" та "Одеса".

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На початку лютого 2016 року "АМІК Україна" звернулося до Антимонопольного комітету із заявою про придбання часток у статутному капіталі зазначених компаній.

Довідка УНІАН. Компанії "Лукойл" належать 6 нафтопереробних заводів в Росії і за кордоном: в Україні, Болгарії та Румунії. Їх сукупна потужність складає 14 мільйонів тонн нафти на рік.

AMIC Energy Management GmbH надає послуги в сфері аналітики, корпоративних фінансів та стратегічних консультацій і спеціалізується на управлінні енергетичними проектами в Центральній і Східній Європі.

Головою наглядової ради AMIC Energy є Вольфганг Руттеншторфер, колишній генеральний директор групи OMV, а також колишній державний секретар міністерства фінансів Австрії. AMIC Energy належить трьом акціонерам: Йоханнес Кльоцль-Норбергу (50% акцій), Манфредові Кунце (40%) і Хайнцу Зернетсу (10%).