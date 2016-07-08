Суд визнав незаконною приватизацію "Львівської вугільної компанії"

Господарський суд Львівської області скасував рішення Львівського відділення Фонду державного майна про приватизацію державного пакету акцій у розмірі 37,58% публічного акціонерного товариства "Львівська вугільна компанія".

Про це інформує Depo.ua з посиланням на прокуратуру Львівської області.

Зазначається, що рішення про приватизацію було прийнято 2007 року.

"Суд задовольнив позов прокуратури про визнання незаконним рішення про приватизацію державного підприємства "Центральна збагачувальна фабрика "Червоноградська".

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Органи прокуратури області відстоюють інтереси держави шляхом повернення в державну власність майна на суму близько 300 мільйонів гривень", - сказано в повідомленні. Акції ПАТ пропонуються до продажу на Українській міжбанківській валютній біржі (УМВБ).

З 2 вересня 2015 року Госпсуд Львівської області почав банкрутство ПАТ "Львівська вугільна компанія" за позовом Альфа-банку (Україна).

До складу "Львівської вугільної компанії" входить Червоноградська центральна збагачувальна фабрика. Виробнича потужність ЦЗФ - 9,6 мільйона тонн вугілля на рік.