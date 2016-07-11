Обсяг торгів цінними паперами на українських біржах скоротився на 40%

Загальний обсяг торгів цінними паперами на українських фондових біржах за січень-червень 2016 року знизився на 40,6% - до 109,6 млрд грн з 184,4 млрд грн за аналогічний період 2015 року, йдеться у звіті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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Обсяг торгів державними облігаціями становив 92,9 млрд грн, або 84,8% від загальної суми контрактів, укладених на біржах у першому півріччі цього року. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року обсяг торгів цими борговими інструментами скоротився майже в 2 рази.

Обсяг торгів акціями у звітному періоді становив 934,5 млн грн, що в 4 рази менше, ніж роком раніше.

Сума контрактів за операціями з облігаціями підприємств за 6 місяців знизилася в 1,8 раза у порівнянні з січнем-червнем 2015 року – до 3,1 млрд грн.

Обсяг торгів депозитними сертифікатами Національного банку України становив 11,4 млрд грн, при цьому в січні-червні минулого року з даними цінними паперами операції не проводилися.

За перше півріччя комісія зареєструвала випуски цінних паперів на 56,33 млрд грн, що на 40% більше, ніж за аналогічний період 2015 року.

Обсяг зареєстрованих випусків акцій в січні-червні зріс на 34,8% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року – до 42,34 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, загальний обсяг торгів цінними паперами на українських фондових біржах за 2015 рік знизився на 53,1% - до 290,8 млрд грн з 619,7 млрд грн в 2014 році.

За 2015 рік комісія зареєструвала випуски цінних паперів на 155,8 млрд грн, що на 24% менше, ніж у 2014 році.

Обсяг зареєстрованих випусків акцій минулого року знизився на 10,9% порівняно з 2014 роком – до 128,6 млрд грн.