Китайські компанії визнані найбільш непрозорими на ринках

У рейтингу прозорості звітності компаній з ринків, що розвиваються Transparency International останні місця посіли компанії з Китаю, повідомляє РБК.

У дослідженні "Прозорість корпоративної звітності" Transparency International проаналізувала звітність ста найбільших компаній з 15 країн ринків.

Компанії оцінювалися за трьома критеріями - вжиті антикорупційні заходи, прозорість звітності в організаційній структурі компанії, а також ключові показники, які компанія розкриває в кожній країні, в якій веде діяльність.

Компаніям присвоювалися бали за десятибальною шкалою. Перші три рядки по прозорості зайняли компанії з Індії — стільниковий оператор Bharti Airtel (7,3), телекомунікаційна компанія Tata Communications (7,0) та автовиробник Mahindra & Mahindra (6,7).

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Найгірші показники з прозорості корпоративної звітності показали китайські компанії. З 15 компаній з найгіршою прозорістю, де цей показник склав 1 та нижче, 14 - китайські. При цьому у трьох компаній (виробника автозапчастин Wanxiang Group, виробника електронної техніки Galanz та автовиробника Chery Automobile) показник прозорості становить 0 балів.

Зі ста компаній, представлених у рейтингу, Китай представляють 37, однак їх середній бал дуже невисокий – 1,6. Transparency International звернулася до китайського уряду із закликом "негайно вжити заходів щодо підвищення стандартів прозорості та відкритості бізнесу".

Найбільш прозорою компанією з КНР виявився виробник телекомунікаційного устаткування ZTE (5,9,бали).

Загальний рівень прозорості корпоративної звітності в країнах, згідно рейтингу TI, виявився досить невисоким: показники 75 із ста компаній — нижче 5 балів.