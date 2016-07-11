Американський індекс S&P 500 встановив новий історичний рекорд

Торги на фондовому ринку США відкрилися 11 липня 2016 року новим абсолютним рекордом — значення фондового індексу S&P 500, який нерідко називають «барометром американської економіки», становило на відкритті 2131,72 пункту, що є найвищим показником відкриття за всю історію існування індексу, передає РБК.

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Через кілька хвилин був встановлений ще один рекорд — значення індексу S&P 500 досягло позначки 2139,34 пункту. Це новий найвищий показник за всю історію існування індексу, публікація якого почалася у березні 1957 року з позначки 44,06 пункту.

Попередній рекорд був зафіксований 20 травня 2016 року, коли значення S&P 500 піднімалось до 2134,72 пункту.

До 17:00 значення індексу S&P 500 становило 2136,85 пункту, що на 0,33% вище за рівень закриття попередніх торгів.

При розрахунку індексу S&P 500 враховуються котирування акцій 500 найбільших публічних і найбільш значимих компаній США, що торгуються на Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE) і біржі NASDAQ і представляють різні галузі економіки країни.

Значення індексу S&P 500 відображає сумарну капіталізацію цих компаній з поправкою на free-float, тобто частку їх акцій, які перебувають у вільному обігу. Вага кожної компанії в індексі пропорційна її капіталізації.