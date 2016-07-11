Іспанський та італійський банки через Brexit відмовилися від угоди зі злиття на €5,3 мільярда

Іспанський банк Santander і італійська банківська група UniCredit відмовилися від угоди на €5,3 млрд зі злиття підрозділів з управління активами обох компаній на тлі невизначеності, викликаної рішенням жителів Великобританії про вихід країни зі складу Євросоюзу, повідомляє RNS з посиланням на Financial Times.

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Про злиття вперше було оголошено у вересні 2014 року. Обговорення угоди зі злиття Pioneer Investments (підрозділ з управління активами UniCredit) і Santander Asset Management (підрозділ з управління активами Santander) тривало понад 20 місяців, зазначає газета.

У разі злиття нова компанія увійшла б у десятку найбільших фінансових установ Європи за кількістю активів, обсяг яких міг би досягти €400 млрд. Вартість Pioneer Investments в рамках угоди становила €2,75 млрд, а ціна Santander Asset Management — €2,6 млрд. Загальна вартість нової компанії становила б близько €5,35 млрд.

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Відмові від угоди зі злиття сприяла і зміна генеральних директорів UniCredit і Santander. «Багато що змінилося з моменту досягнення домовленості про злиття. На ситуацію вплинуло призначення нового генерального директора в UniCredit і пізніше Brexit», — повідомило газеті джерело, знайоме з ситуацією.

Інвестори побоюються, що після виходу Великобританії з ЄС інвестиційні фонди не зможуть вільно переміщувати кошти з Лондона до ЄС і назад, що негативно позначиться на продажу послуг у сфері управління активами. Головний офіс Santander Asset Management розташований в Лондоні.

У кінці червня комітет з відбору персоналу найбільшого італійського банку UniCredit рекомендував на посаду генерального директора колишнього керівника інвестпідрозділу банку Жана-П'єра Мустьє. Згодом він очолив італійський банк.