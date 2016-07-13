Американські індекси Dow Jones і S&P 500 досягли історичного максимуму

Dow Jones і S&P 500 за підсумками вівторка досягли історичного максимуму, NASDAQ зріс до рекордного цього року рівня і перевищив позначку у 5000 пунктів на тлі сезону звітностей, який стартував у США і новин з Великобританії, свідчать дані торгів.

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Промисловий індекс Dow Jones зріс на 0,66% - до 18347,67 пункту, індекс високотехнологічних компаній NASDAQ - на 0,69%, до 5022,82 пункту, індекс широкого ринку S&P 500 — на 0,7%, до 2152,14 пункту.

Інвестори відреагували на новини про те, що голова МВС Великобританії Тереза Мей у вівторок була затверджена на посаду лідера Консервативної партії і 13 липня стане прем'єр-міністром країни, передає Прайм.

Сезон звітностей у США, як правило, відкрив алюмінієвий гігант Alcoa, чий скоригований прибуток на акцію становив 0,15 долара, перевищивши прогнозний показник експертів 0,09 долара. Акції Alcoa на цьому тлі подорожчали на 5,3%.

Крім того, інвестори зберігають оптимізм після п'ятничних даних щодо ринку праці США, які показали максимальне з грудня 2015 року збільшення кількості робочих місць в несільськогосподарських галузях економіки США.

За словами старшого ринкового стратега Voya Financial Керін Кавано, інвесторів заспокоює сильна п'ятнична статистика зі США і надії на плавний вихід Великобританії з Євросоюзу. "Всі речі, яких ми боялись, не відбулися", - сказала вона.