Голова ФДМ сумнівається в успішності приватизації ОПЗ у липні - допускає повторний продаж восени

Голова Фонду державного майна України Ігор Білоус не впевнений в успішності проведення конкурсу з приватизації 99,6% акцій Одеського припортового заводу (ОПЗ), який має пройти 26 липня, і допускає його повторне проведення восени. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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«Якщо раптом заявок буде небагато (менше двох, одна з яких має бути від іноземної компанії - УНІАН) або робоча група після вивчення пакета документів не дасть інтересантом дозволу на участь, другий конкурс можна буде провести восени - вже з урахуванням сьогоднішнього досвіду», - написав він.

Білоус додав, що фонд не має наміру проводити приватизацію ОПЗ за будь-яку ціну і головне - це прозорість процесу її проведення.

На його думку, для успіху проведення конкурсу з продажу заводу держава має надати гарантії інвесторам з транспортування газу і оренди землі.

Також голова Фонду держмайна зазначив, що у потенційних покупців виникають питання щодо зниження стартової ціни пакета акцій заводу і надання податкових пільг після його купівлі.

Як повідомляв УНІАН, у середині травня 2016 року Кабінет міністрів затвердив умови повторної приватизації ОПЗ зі стартовою ціною пакета акцій підприємства у розмірі 13,175 млрд грн, або 500 млн доларів. Конкурс з продажу заводу має відбутися 26 липня 2016 року. Раніше інтерес до конкурсу виявили норвезька компанія Yara, американська IBЕ Trade, Koch Fertilizers, CF Industries і польська Ciech.

Одеський припортовий завод (м. Южний, Одеська обл.) - другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій - з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.