Акції Nintendo різко подорожчали після виходу Pokemon Go

У понеділок ціни на акції компанії, яка вважалася аутсайдером на ринку ігор для мобільних телефонів, підскочили на 25% і продовжили зростання, досягнувши сьогодні вранці позначки 56%, передає Бі-бі-сі.

Читайте такожУ Сінгапурі звільнили "жартівника", який розкритикував у соцмережі недоступність гри про покемона

Суть нової гри полягає в пошуку та навчанні віртуальних істот покемонів по карті місцевості, причому всі інтерактивні завдання виконуються в реальному світі.

"Кишенькові монстри" викликали повальне захоплення у користувачів. Після релізу в США, Австралії і Новій Зеландії гра Pokemon Go опинилася в лідерах рейтингу App Store і Google Play.