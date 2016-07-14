Акції Nintendo різко подорожчали після виходу Pokemon Go
10:17, 14 липня 2016Фондовий ринок
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Після виходу комп'ютерної гри для смартфонів Pokemon Go акції японської компанії Nintendo менше ніж за тиждень різко злетіли в ціні.
Суть нової гри полягає в пошуку та навчанні віртуальних істот / скріншот
У понеділок ціни на акції компанії, яка вважалася аутсайдером на ринку ігор для мобільних телефонів, підскочили на 25% і продовжили зростання, досягнувши сьогодні вранці позначки 56%, передає Бі-бі-сі.
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Суть нової гри полягає в пошуку та навчанні віртуальних істот покемонів по карті місцевості, причому всі інтерактивні завдання виконуються в реальному світі.
"Кишенькові монстри" викликали повальне захоплення у користувачів. Після релізу в США, Австралії і Новій Зеландії гра Pokemon Go опинилася в лідерах рейтингу App Store і Google Play.
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