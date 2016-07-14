Глава Мінагропроду назвав підприємства, які варто приватизувати в першу чергу

Про це в інтерв'ю виданню "Новий час" заявив міністр аграрної політики і продовольства Тарас Кутовий.

"Розраховую, що до кінця року ми повинні вийти хоч по одному значимому державному підприємству до меморандуму для інвесторів та передати його до Фонду держмайна. Щоб ми їм сказали - ось у нас є такий актив, готовий до приватизації, робіть свої пропозиції", - повідомив очільник Мінагропроду.

При цьому він назвав підприємства, які варто було б приватизувати першим справою.

"Наприклад, "Артемсіль", "Укрспирт", Державна продовольчо-зернова корпорація України (ДПЗКУ). По останньому підприємству є серйозні кредитні зобов'язання перед Китаєм, який 2013 року надав компанії 1,5 мільярда доларів в рахунок майбутніх поставок зерна. Я направив китайцям листа, в якому питаю, чи зацікавлені вони взяти участь у приватизації ДПЗКУ", - зазначив Кутовий.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України цього року планує виставити на приватизацію 450 об'єктів державної власності, з яких 20 є великими підприємствами, 50 – середні компанії, 380 – об'єкти малої приватизації.

Головним об'єктом для приватизації в цьому році є 99,6% акцій Одеського припортового заводу, конкурс з продажу якого мав відбутися 26 липня. Його стартова ціна становить 13,175 мільярда гривень.

Згідно з Бюджетним кодексом, від приватизації 2016 року ФДМУ планує направити до бюджету 17,1 мільярда гривень.