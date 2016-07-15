Претендентів на придбання Одеського припортового заводу оголосять 18 липня

Фонд державного майна України (ФДМУ) у понеділок, 18 липня, оголосить список учасників конкурсу з придбання 99,6% акцій великого виробника хімічної продукції Одеського припортового заводу. Про це на зустрічі з журналістами повідомив голова фонду Ігор Білоус.

"В понеділок о 18:00 ми точно знатимемо про кількість учасників, про внесену ними заставі (близько 25 мільйонів доларів – УНІАН)", - сказав голова ФДМУ, додавши, що на сьогоднішній день він не може говорити про подані заявки, оскільки з усіма інтересантами підписано угоду про конфіденційність.

Глава ФДМУ повідомив, що в разі отримання менше двох заявок, конкурс з продажу ОПЗ може бути перенесено орієнтовно на жовтень цього року. "Ми зобов'язані продати завод в цьому році у будь-якому випадку. Далі вже відкладати нікуди. Це унікальне по своєму розташуванню і виробництва підприємство", - додав Білоус.

За його словами, найбільш важливими чинниками, які відштовхують потенційних покупців є негативна зміна макроекономічної ситуації в Україні, недостатній захист прав інвесторів, розслідування Національного антикорупційного бюро України щодо топ-менеджменту ОПЗ.

"Проблемою номер один є всі ризики, пов'язані з Україною, номер два – ринок, який показує зараз низькі ціни на аміак, карбамід", - зазначив він, додавши, що фактор початкової ціни заводу в розмірі близько 520 мільйонів доларів з 8 потенційних покупців хвилює тільки половину.

Крім того, інвесторів непокоїть наявність в ОПЗ боргу перед підконтрольної українському бізнесменові Дмитру Фірташу компанії Ostchem в розмірі близько 193 мільйонів доларів.

"Всі розмовляють з Фірташем, так як питання боргу залишається і його треба якось реструктуризувати. Деякі кажуть, що не можуть з цією ситуацією працювати", - сказав голова ФДМУ.

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Як повідомляв УНІАН, у середині травня 2016 року Кабінет міністрів затвердив умови повторної приватизації ОПЗ зі стартовою ціною пакета акцій підприємства в 13,175 мільярда гривень, або близько 520 мільйонів доларів. Конкурс з продажу заводу має відбутися 26 липня 2016 року.

Раніше голова Фонду держмайна України Ігор Білоус заявляв, що не впевнений в успішності проведення конкурсу з приватизації 99,6% акцій Одеського припортового заводу, який повинен пройти 26 липня, і допускає його повторне проведення восени.

Одеський припортовий завод (м. Южне, Одеська обл.) - другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій - з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.