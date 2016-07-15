Nintendo завдяки грі Pokemon Go увійшла до числа 20 найбільших компаній Японії

Нова мобільна гра з елементами доповненої реальності Pokemon Go може принести своєму японському розробнику Nintendo до $4 млрд у рік, повідомляє Financial Times з посиланням на аналітика Macquarie Дейвіда Гібсона.

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Акції розробника подорожчали на 90% за вісім днів з моменту виходу нової гри, що дозволило їй увійти до числа 20 найбільших за капіталізацією компаній Японії. Сьогодні акції Nintendo подорожчали ще на 9,8%, у момент максимальної вартості цінних паперів капіталізація Nintendo становила $37 млрд, практично на одному рівні з корпорацією Sony і одним із найбільших банків Японії Mizuho, зазначає газета.

Інвестори прогнозують, що Pokemon Go незабаром поб'є рекорд в $1,5–$2 млрд річних продажів, встановлений мобільними іграми Candy Crush і Clash of Clans, передає RNS.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня ціни на акції компанії Nintendo, яка вважалася аутсайдером на ринку ігор для мобільних телефонів, підскочили на 25% і продовжили зростання, досягнувши 14 липня позначки 56%.

Суть нової гри полягає в пошуку та навчанні віртуальних істот покемонів за картою місцевості, причому всі інтерактивні завдання виконуються в реальному світі.