Японці купують британського виробника чипів за $32 мільярди

Японська SoftBank Group Corp, як очікується, погодить угоду про купівлю британського розробника мікропроцесорів ARM Holdings PLC приблизно за $32 мільярди, повідомило джерело, знайоме з ситуацією, додавши, що про домовленості може бути оголошено пізніше в понеділок, передає Рейтер.

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ARM, найдорожча технологічна компанія на Лондонській біржі, розробляє мікропроцесори та графічні технології, використовувані Samsung, Huawei і Apple в їх власних мікрочипах.

Якщо інформація про угоду підтвердиться, вона може стати найбільшою в історії європейського технологічного сектора і рекордною для SoftBank, випередивши придбання японською корпорацією контрольного пакета акцій телекомунікаційної Sprint за $22 мільярди в 2013 році.

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Операція відбудеться всього через кілька тижнів після того, як Великобританія проголосувала за вихід з Європейського Союзу, що призвело до падіння фунта стерлінгів до 31-річного мінімуму і зміцнення ієни.

Незважаючи на попередження ARM Holdings про вплив Brexit на персонал, її акції зросли майже на 17 відсотків після референдуму, оскільки у компанії диверсифікований портфель, а її виручка, в основному, обчислюється в доларах.

Згідно з повідомленням Financial Times раніше в понеділок, SoftBank викупить акції ARM за гроші, заплативши 17 фунтів за кожну.