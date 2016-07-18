Надходження від приватизації з початку року скоротилися майже в 3 рази

Надходження до державного бюджету України від приватизації за підсумками січня-червня 2016 року склали 42 мільйони гривень, що в 2,8 рази менше, ніж за аналогічний період 2015 року.

Про це йдеться у звіті Фонду державного майна України (ФДМУ).

Також повідомляється, що центральний і регіональні управління Фонду держмайна за звітний період продали 63 об'єкта державної власності (у тому числі в червні – 13) і 137 об'єктів комунальної власності (у червні – 16).

У червні ФДМУ через фондові біржі виставив 19 пакетів акцій підприємств загальною номінальною вартістю 81,8 мільйона гривень. Минулого місяця фонд продав 5 пакетів акцій на біржах на загальну суму 831,3 тисячі гривень.

Читайте такожБюджет за півроку отримав 519 мільйонів від оренди держвласності

Як повідомляв УНІАН, надходження до державного бюджету України від приватизації за підсумками 2015 року склали 151,5 мільйона гривень, що в 3 рази менше показника 2014 року.

Фонд держмайна 2016 року планує виставити на приватизацію 450 об'єктів державної власності, з яких 20 є великими підприємствами, 50 – середні компанії, 380 – об'єкти малої приватизації.

Головним об'єктом для приватизації цього року є 99,6-відсотковий пакет акцій Одеського припортового заводу, конкурс з продажу якого має відбутися 26 липня. Його стартова ціна становить 13,175 мільярда гривень.

Згідно з Бюджетним кодексом, від приватизації 2016 року ФДМУ планує направити до бюджету 17,1 мільярда гривень.