Китайці купили розробника браузера Opera

Консорціум китайських інвесторів придбав фірми, які займалися розробкою браузера Opera, за 600 мільйонів доларів, повідомляє Lenta.ru з посиланням на Bloomberg.

"Норвезька компанія Opera Software ASA продала браузер для мобільних пристроїв, планшетів та комп'ютерів, ліцензії на технологію і свою частку в спільному підприємстві з китайцями. Сторони також домовлялися про продаж бізнесу з розробки додатків та ігор, але на це не дали дозволу регулюючі органи. Ця частина бізнесу залишиться власністю групи", - йдеться в повідомленні.

При цьому агентство зазначає, що браузер та ліцензії на нього є найпривабливішим активом. Виробник програмного забезпечення Opera Software ASA має 350 мільйонів активних користувачів щомісяця, а його браузери встановлюються деякі мобільні пристрої, таких великих виробників, як Samsung Electronics Co. і Xiaomi Corp.

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"Покупцем частини бізнес-активів Opera Software ASA є консорціум компаній, очолюваний інвесткомпанією Golden Brick Silk Road. До нього входять Beijing Kunlun Tech (виробник ігор), Qihoo 360 Technology та Yonglian Investment", - підкреслює видання.

Китайські компанії домовилися про придбання норвезької Opera у лютому 2016 року. Планувалося, що сума операції складе 1,2 мільярда доларів. "Конкурувати одним проти всієї екосистеми дуже затратно. І зараз ми стали частиною тієї екосистеми, яка нам підходить", - пояснював рішення про продаж голова ради директорів Opera Сверр Мунк.

Компанія Opera заснована 1995 року. Перший однойменний браузер розроблений 1994 року, коли його творці працювали в норвезькій Telenor.