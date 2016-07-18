Конкурс з продажу Одеського припортового заводу провалився через відсутність заявок інвесторів

Конкурс з продажу 99,6% акцій великого виробника хімічної продукції Одеського припортового заводу не відбувся через відсутність заявок інвесторів, повідомила прес-служба Фонду державного майна України.

Читайте такожКонкурс з продажу Одеського припортового заводу провалився через відсутність заявок інвесторів

"Сьогодні, 18 липня, закінчився термін подачі заявок на участь в конкурсі з продажу ОПЗ. Станом на 18:00 жодної заявки не було отримано. У зв'язку з відсутністю заявок ФДМУ змушений визнати конкурс не відбувся", - зазначила прес-служба.

У фонді зазначили, що причинами відсутності заявок від інвесторів на участь в конкурсі, який повинен був відбутися 26 липня, є, зокрема, господарський борг заводу в розмірі 193 млн дол.перед компанією українського бізнесмена Дмитра Фірташа Ostchem, обмеження на виведення дивідендів з України, відсутність податкових пільг і преференцій для покупця і висока стартова ціна (13,175 млрд грн або близько 520 млн дол.) в зв'язку з цими проблемами і спільними економічними ризиками країни.

«Якщо ми не можемо вирішити якісь проблеми або ризики, то їх потрібно враховувати і відображати в умовах і договорі купівлі-продажу. Вважаю, що саме це потрібно зробити спільно з робочою групою з питань приватизації із залученням радників, які готували завод до приватизації», - цитує прес-служба главу ФДМУ Ігоря Білоуса.

Читайте такожЄБРР і МВФ рекомендують Кабміну знизити стартову ціну Одеського припортового заводу - Reuters

За його словами, пропозиції робочої групи будуть подані на розгляд до Кабінету міністрів найближчим часом.

«Сподіваюся, що рішення про повторну приватизацію ОПЗ буде прийнято найближчим часом... Рішення проблем заводу і питання надання пільг інвесторам знаходяться в політичній площині, тому вимагають політичної волі і ухвалення рішення на найвищому рівні», - додав Білоус.

Як повідомляв УНІАН, в середині травня 2016 року Кабінет міністрів затвердив умови повторної приватизації ОПЗ зі стартовою ціною пакета акцій підприємства в 13,175 млрд грн, або 520 млн доларів. Конкурс з продажу заводу мав відбутися 26 липня 2016 року.

Раніше інтерес до конкурсу виявили норвезька компанія Yara, американська IBЕ Trade, Koch Fertilizers, CF Industries і польська Ciech.

Білоус при цьому заявляв, що не впевнений в успішності проведення конкурсу з приватизації Одеського припортового заводу, так як підприємство має ряд проблем.

Одеський припортовий завод (м.Южне, Одеська обл.) - другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій - з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.