Основні американські фондові індекси знову оновили рекорди

Основні американські фондові індекси в понеділок зросли, знову оновивши рекорди на тлі фінзвітності Bank of America, яка виявилася кращою за очікування, свідчать дані торгів.

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Промисловий індекс Dow Jones збільшився на 0,09% - до 18533,05 пункту. Індекс високотехнологічних компаній NASDAQ зріс на 0,52%, до 5055,78 пункту. Індекс широкого ринку S&P 500 додав 0,24%, склавши 2166,89 пункту, передає Прайм.

Чистий прибуток одного з найбільших банків США Bank of America Corp. (BofA) за підсумками другого кварталу становив 4,232 мільярда доларів, що на 17,6% менше показника за квітень-червень 2015 року. Прибуток на акцію становив 0,36 долара проти 0,43 долара роком раніше, тоді як аналітики очікували показника на 0,33 долара на акцію.

Чистий прибуток виробника іграшок Hasbro у другому кварталі, що припадає на головну компанію, зріс на 24,6%, до 52,106 мільйона доларів, або 0,41 долара на акцію проти 0,33 долара за акцію за звітний період роком раніше. Аналітики очікували показник на рівні 0,39 долара за акцію.

Більше 90 компаній сектора S&P 500 цього тижня опублікують свої фінансові звіти, серед них - International Business Machines, Yahoo! і Netflix.