Moody's може знизити рейтинг Туреччини після спроби військового перевороту

Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service помістило довгостроковий кредитний рейтинг Туреччини в список на перегляд у бік пониження після того, як в країні відбулася спроба військового перевороту, пише Bloomberg.

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Відзначається, що Moody's розгляне турецький кредитний рейтинг Baa3, який є найнижчою сходинкою інвестиційного рівня. Також агентство оцінить середньострокові наслідки невдалого перевороту.

«Незважаючи на те, що переворот не вдався, подія сама по собі, швидше за все, призведе до загострення проблем в економіці країни», — вважають аналітики.

На їхню думку, спроба військового перевороту негативним чином позначиться на іноземних інвестиціях усередині Туреччини, передає Gazeta.ru.

Спроба військового перевороту в Туреччині сталася в ніч на 16 липня. Військові дії відбувалися в Анкарі та Стамбулі. Після звернення президента країни Реджепа Тайіпа Ердогана до народу його прихильники вийшли на вулиці і перешкоджали проходу військових, заважали проїзду танків. Вранці 16 липня військові почали здаватися поліцейським, також пройшли масові затримання вищих посадових осіб збройних сил, яких звинувачують в участі в перевороті.