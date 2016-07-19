Moody's може знизити рейтинг Туреччини після спроби військового перевороту
На думку агентства, спроба військового перевороту негативним чином позначиться на іноземних інвестиціях всередині країни.
Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service помістило довгостроковий кредитний рейтинг Туреччини в список на перегляд у бік пониження після того, як в країні відбулася спроба військового перевороту, пише Bloomberg.
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Відзначається, що Moody's розгляне турецький кредитний рейтинг Baa3, який є найнижчою сходинкою інвестиційного рівня. Також агентство оцінить середньострокові наслідки невдалого перевороту.
«Незважаючи на те, що переворот не вдався, подія сама по собі, швидше за все, призведе до загострення проблем в економіці країни», — вважають аналітики.
На їхню думку, спроба військового перевороту негативним чином позначиться на іноземних інвестиціях усередині Туреччини, передає Gazeta.ru.
Спроба військового перевороту в Туреччині сталася в ніч на 16 липня. Військові дії відбувалися в Анкарі та Стамбулі. Після звернення президента країни Реджепа Тайіпа Ердогана до народу його прихильники вийшли на вулиці і перешкоджали проходу військових, заважали проїзду танків. Вранці 16 липня військові почали здаватися поліцейським, також пройшли масові затримання вищих посадових осіб збройних сил, яких звинувачують в участі в перевороті.