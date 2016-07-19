Акції McDonald's у Японії зросли на 23% після запуску іграшки з Pokemon GO

Акції японського підрозділу McDonald's зросли на 23%, продемонструвавши найбільший приріст з 2001 року, після того, як мережа швидкого харчування включила в комплексний обід «Хеппі Міл» іграшку з одним із покемонів Пікачу, повідомляє RNS з посиланням на Bloomberg.

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«Інвестори проявляють підвищений інтерес до усього, що пов'язано з покемонами і McDonald's є одним з тих, хто не хоче бути в стороні від буму», — пояснив Міцушіге Акіно, виконавчий директор Ichiyoshi Asset Management.

Акції японського підрозділу корпорації McDonald's зросли на Токійській біржі на 9,9% до 11:00 ранку за місцевим часом. З п'ятниці, 15 липня, добовий приріст становив 23%.

Запуск Pokemon GO в Японії був відкладений, оскільки пропускна здатність серверів в країні не достатня, щоб задовольнити очікуваний попит, повідомив у п'ятницю Forbes з посиланням на Джона Ханке, генерального директора Niantic Inc, розробника гри.