Фонд держмайна хоче знизити ціну ОПЗ і запустити його повторну приватизацію восени

Фонд державного майна України (ФДМУ) має намір знизити стартову ціну 99,6% акцій великого виробника хімічної продукції Одеського припортового заводу і запустити його повторну приватизацію на початку осені, повідомив на брифінгу голова фонду Ігор Білоус.

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«Для залучення більш широкого кола інвесторів необхідно змінити умови приватизації і ціну зокрема... Ми також розглядатимемо дисконт у 30%», - сказав Білоус.

Він також додав, що орієнтовно повторну приватизацію заводу фонд запустить наприкінці літа - початку осені.

Як повідомляв УНІАН, 18 липня конкурс з продажу 99,6% акцій Одеського припортового заводу не відбувся через відсутність заявок інвесторів.

У фонді зазначили, що причинами відсутності заявок від інвесторів на участь у конкурсі, який мав відбутися 26 липня, є, зокрема, господарський борг заводу в розмірі 193 млн дол. перед компанією українського бізнесмена Дмитра Фірташа Ostchem, обмеження на виведення дивідендів з України, відсутність податкових пільг та преференцій для покупця і висока стартова ціна (13,175 млрд грн або близько 520 млн дол.) у зв'язку з цими проблемами й загальними економічними ризиками країни.

У середині травня 2016 року Кабінет міністрів затвердив умови повторної приватизації ОПЗ зі стартовою ціною пакета акцій підприємства в 13,175 млрд грн, або 520 млн доларів. Конкурс з продажу заводу мав відбутися 26 липня 2016 року.

Раніше інтерес до конкурсу виявили норвезька компанія Yara, американська ІВЕ Trade, Koch Fertilizers, CF Industries і польська Ciech.

Білоус при цьому заявляв, що не впевнений в успішності проведення конкурсу з приватизації Одеського припортового заводу, бо підприємство має ряд проблем.

Одеський припортовий завод (місто Южне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, яка надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.